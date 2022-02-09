Совет ISU выступил за поднятие возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет

Международный союз конькобежцев выступил с заявлением о возможном возрастном поднятии ценза в фигурном катании. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на предварительную повестку конгресса.

Предполагается, что к такому выводу в ISU пришли на основании данных, полученных от медицинской комиссии.

«Совет ISU пришел к выводу, что ради защиты физического и ментального здоровья наиболее необходимым изменением будет постепенное увеличение планки выхода во взрослый уровень с 15 до 17 лет. Это постепенное внедрение позволит фигуристам адаптироваться к новым ограничениям и избежать того, что фигуристы, которые уже соревновались на взрослом уровне, будут вынуждены вернуться в юниоры», — сказано в предложении.

Стоит отметить, что если бы подобный ценз на возраст в фигурном катании присутствовал уже сейчас, то Камила Валиева не смогла бы принять участие на Олимпийских играх в Пекине. Напомним, ранее стало известно, что Валиеву и сборную России могут лишить золота Олимпиады из-за допингового скандала.