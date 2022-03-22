Совет имамов ЛНР объявил о выходе из состава Духовного управления мусульман Украины

Духовные лидеры мусульман Луганской народной республики (ЛНР) объявили о выходе из состава духовного управления мусульман Украины. Решение об этом было принято на прошедшем накануне совете имамов. Имамы также обратились к муфтию Духовного собрания мусульман России с просьбой принять их под свое каноническое управление, передает НТВ.

К разрыву отношений с украинским духовенством совет подтолкнули призывы из Киева, пояснил имам Луганской соборной мечети Эльдар Гамбаров. «Мы уже решили, что с украинским духовным управлением мы разрываем все наши взаимоотношения в связи с высказываниями духовного лидера Исмаилова, призывами подыматься и вести военные действия или свержение власти в Российской Федерации, то есть мы не поддерживаем его призывы».

Гамбаров добавил, что мусульмане ЛНР хотят быть в единстве с ДУМ РФ. Совет имамов, где присутствовали представители религиозных общин всех крупных городов Луганской народной республики, прошел в соборной мечети Луганска. Здание мечети сильно пострадало во время конфликта в Донбассе.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.