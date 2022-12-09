Совет ЕС не стал упоминать в документе по Украине создание спецтрибунала

Совет Евросоюза исключил из документа по Украине упоминание «специального трибунала по преступлениям агрессии России». Об этом передает РИА Новости.

В документе согласованы письменные выводы «по борьбе с безнаказанностью за преступления, совершенные» на Украине — они призывают страны ЕС на национальном уровне содействовать расследованию и преследованию виновных в «военных преступлениях». Однако предложение Еврокомиссии создать спецтрибунал не упоминается.

Также указано, что украинские беженцы, ставшие «свидетелями или жертвами преступлений, совершенных на Украине», могут дать соответствующие показания, находясь в странах Евросоюза.

Ранее Еврокомиссия предложила создать фонд из замороженных 300 млрд евро активов Центробанка России и 19 млрд евро частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС, прибыль использовать для компенсационных выплат Украине. Чтобы экспроприация российских средств была легальной, предлагается создать международный антироссийский суд и заручиться для его создания поддержкой ООН.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что предложение создать трибунал по Украине под эгидой всемирной организации — попытка придать беззаконию Запада в отношении России некую форму легитимности.