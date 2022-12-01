Небензя: Инициатива ЕК о трибунале по Украине — попытка покрыть беззаконие Запада

Предложение Еврокомиссии создать некий трибунал по Украине под эгидой ООН — попытка придать беззаконию в отношении России некую форму легитимности. Так прокомментировал инициативу постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя, сообщает ТАСС.

«Столько разнообразных инициатив, за всеми не успеваешь уследить. Это пример того, что называется „международный порядок, основанный на правилах“. Они эти „правила“ придумывают, потом выдают их за универсальные, а также пытаются прикрыться авторитетом ООН», — сказал дипломат.

По его словам, ЕК хочет получить продавленное решение генассамблеи ООН, после чего они оставят организацию в покое и будут заниматься этим уже сами, «никого не спрашивая и ни перед кем не отчитываясь».

Небензя напомнил, что во время своего выступления глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сказала «надо дотянуться до российских активов».

Еврокомиссия предложила создать фонд из замороженных 300 млрд евро активов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС, прибыль использовать для компенсационных выплат Украине. Чтобы экспроприация российских средств была легальной, предлагается создать международный антироссийский суд и заручиться для его создания поддержкой ООН.