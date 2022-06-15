Сибур сменил генеральных директоров Казаньоргсинтеза и НКНХ

Компаниям «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ), которыми владеет Сибур, сменили генеральных директоров. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Новым генеральным директором ПАО «Казаньоргсинтез» сроком на три года назначен Айрат Сафин, который ранее возглавлял ПАО «Нижнекамскнефтехим». В свою очередь, Игорь Климов, которого избрали гендиректором на пять лет в НКНХ, заменит Фарида Манигулова.

Отмечается, что Фариду Манигулову, который возглавлял «Казаньоргсинтез» с 2012 года, выплатят премию. Ее размер не разглашается.

Айрат Сафин родился в 1975 году. С 1997 по 2005 годы работал на различных должностях в «Нижнекамскнефтехиме». В 2005-2013 годах был начальником цеха синтеза дифенил- и поликарбоната завода поликарбонатов на «Казаньоргсинтезе», в 2013-2020 годах возглавлял завод этилена предприятия. С 2020 года до настоящего времени был генеральным директором «Нижнекамскнефтехима».

Игорь Климов начал работать в СИБУРе в 2007 году на «Томскнефтехиме», работал директором по производственно-операционной деятельности дирекции базовых полимеров в корпоративном центре и исполнительным директором БИАКСПЛЕНа. В 2017 году возглавил «ЗапСибНефтехим», в 2021 году вошел в состав правления СИБУРа, занял позицию управляющего директора по эффективности производства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Сибур планирует рассмотреть кандидатуры новых генеральных директоров.