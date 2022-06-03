СИБУР сменит гендиректоров НКНХ и Казаньоргсинтеза

Компании «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим», которыми владеет холдинг СИБУР, сменят генеральных директоров, следует из сообщения пресс-служб предприятий.

Планируется, что свою должность оставит глава «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин – его переведут на аналогичный пост на «Казаньоргсинтезе».

«Фарид Минигулов, возглавлявший «Казаньоргсинтез» с 2012 года, принял решение продолжить карьеру не на производственном предприятии», – говорится в пресс-релизе.

В свою очередь «Нижнекамскнефтехим» возглавит член правления СИБУРа Игорь Климов, который продолжит работу в этой позиции.

Кандидатуры на новые должности рассмотрят советы директоров компаний 10 июня.

Айрат Сафин родился в 1975 году. С 1997 по 2005 годы работал на различных должностях в «Нижнекамскнефтехиме». В 2005-2013 годах был начальником цеха синтеза дифенил- и поликарбоната завода поликарбонатов на «Казаньоргсинтезе», в 2013-2020 годах возглавлял завод этилена предприятия. С 2020 года до настоящего времени был генеральным директором «Нижнекамскнефтехима».

Игорь Климов начал работать в СИБУРе в 2007 году на «Томскнефтехиме», работал директором по производственно-операционной деятельности дирекции базовых полимеров в корпоративном центре и исполнительным директором БИАКСПЛЕНа. В 2017 году возглавил «ЗапСибНефтехим», в 2021 году вошел в состав правления СИБУРа, занял позицию управляющего директора по эффективности производства.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Татарстане была заключена крупнейшая сделка: СИБУР приобрел 100% акций АО «ТАИФ», а вместе с ним и акции «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза» и генерирующей компании ТГК-16. СИБУР получил активы ТАИФа за 15% собственных акций и облигаций на $3 млрд, которые будут погашаться в пользу их держателей – бывших акционеров ТАИФа – в течение 10 лет.