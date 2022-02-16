Совбез заявил об американской группировке из 60 тыс. военных и 200 танков в Европе

На территории Европы базируется значительная группировка Вооруженных сил Соединенных Штатов. Она включает более 60 тыс. военнослужащих, 200 танков и около 150 боевых самолетов, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью «Российской газете».

По словам собеседника издания, за последние семь лет численность сухопутных войск США в Европе увеличилась на 30%, а количество бронетехники выросло в четыре раза. В готовности к применению поддерживается тактическое ядерное оружие, наращиваются возможности европейского сегмента глобальной системы американской противоракетной обороны.

Кроме того, представитель Совбеза заметил, что только за последний год на 40% возросла интенсивность полетов американских стратегических бомбардировщиков у границ РФ. Почти в два раза увеличилась интенсивность воздушной разведки. Также «продолжается провокационная деятельность кораблей НАТО в Черном море», добавил он.

По мнению Попова, главная цель размещения американских войск в Европе — «создание постоянной угрозы» России. Вспомнил он и о реализуемой с 2014 года программе «Сдерживание агрессии в Европе», которую он назвал «антироссийской». «Вынужденное реагирование на эти угрозы требует от России финансовых и материальных ресурсов, которые мы могли бы направить на дальнейшее развитие нашей страны», — заключил заместитель секретаря Совбеза.

Ранее Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем отметил, что в ответах НАТО и США по гарантиям безопасности присутствуют моменты, которые Россия готова обсуждать.