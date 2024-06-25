Совбез России назвал ордер МУС на арест Шойгу «сотрясанием воздуха»

Решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест секретаря Совбеза России Сергея Шойгу является ничтожным. С таким комментарием выступил аппарат Совета безопасности РФ, сообщает ТАСС.

«Это сотрясание воздуха, поскольку юрисдикция МУС не распространяется на Россию, [решение] принято в рамках гибридной войны Запада против нашей страны», — подчеркнуто в сообщении.

Напомним, что помимо Шойгу решение коснулось начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Согласно решению МУС, они оба должны понести ответственность «за предполагаемые международные преступления, совершенные с по меньшей мере 10 октября 2022 до по меньшей мере 9 мая 2023».

В ноябре 2016 года Президент России Владимир Путин подписал документ, согласно которому Москва не присоединится к Международному уголовному суду, указав на отсутствие независимости МУС при принятии решений. Организация не оправдала возложенных на нее ожиданий, добавили в Министерстве иностранных дел РФ.