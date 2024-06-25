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Международный уголовный суд выдал ордер на арест Шойгу
Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест экс-министра обороны России Сергея Шойгу. Информация появилась на сайте суда. Кроме того, МУС выдал ордер на арест начальника Генштаба Валерия Герасимова.
Бывший министр обороны РФ и начальник генштаба, по версии МУС, несут ответственность «за предполагаемые международные преступления, совершенные с по меньшей мере 10 октября 2022 до по меньшей мере 9 мая 2023».
Содержание ордеров объявлено «секретным» в целях защиты свидетелей и обеспечения безопасности расследования. Однако МУС посчитал, что информация об ордерах «может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений».
Стоит подчеркнуть, что Россия не признает МУС и считает его решения юридически ничтожными. Также юрисдикцию МУС не признают Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США и Турция.
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