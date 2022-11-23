Совбез ООН проведет срочное заседание из-за ударов по инфраструктуре Украины

Украина запросила срочное заседание совбеза ООН из-за ударов по объектам инфраструктуры в разных регионах страны. Мероприятие назначено на полночь сообщил в своем телеграм-канале зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

По его словам, представлять Киев будет Президент Украины Владимир Зеленский.

«Выступающим от Украины вновь заявлен по видеосвязи Владимир Зеленский в нарушение правил процедуры СБ», — подчеркнул он.

Напомним, что сегодня Россия вновь наносила удары по украинской инфраструктуре. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрывы слышны в разных районах города. По всей стране наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.

Позднее Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия оставила ее страну в холоде и темноте из-за обстрелов инфраструктуры на Украине.