Санду: Россия оставила Молдавию в темноте и холоде

Президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в массовых отключениях электричества в стране. По ее словам, из-за массированных ударов по энергоинфраструктуре Украины, которые наносит РФ, Молдавия осталась в темноте и холоде, сообщает РИА Новости.

«Россия оставила Молдову в темноте. <...> Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде», — написала она в соцсетях.

По словам Санду, в скором времени технические проблемы будут устранены, и подача электричества возобновится. Над решением проблемы работают все государственные службы.