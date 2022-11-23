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Ру Тат
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Политика
23 ноября 2022  19:46

Санду: Россия оставила Молдавию в темноте и холоде

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Президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в массовых отключениях электричества в стране. По ее словам, из-за массированных ударов по энергоинфраструктуре Украины, которые наносит РФ, Молдавия осталась в темноте и холоде, сообщает РИА Новости.

«Россия оставила Молдову в темноте. <...> Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде», — написала она в соцсетях.

По словам Санду, в скором времени технические проблемы будут устранены, и подача электричества возобновится. Над решением проблемы работают все государственные службы.

#молдавия #электричество
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