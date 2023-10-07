Совбез ООН проведет экстренное заседание о ситуации в Израиле

В воскресенье Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание, посвященное ситуации в Израиле. Об этом сообщает МИД Бразилии, которая председательствует в СБ.

«Правительство Бразилии осуждает серию бомбардировок, иноземных атак на Израиль со стороны сектора Газа, которые привели к смерти 20 граждан Израиля и ранению более 500 человек. (Правительство) выражает соболезнования семьям жертв», — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

В заключение Бразилия выступила за немедленное возобновление мирных переговоров между участниками конфликта.

Информацию подтвердил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. В своем телеграм-канале он уточнил, что заседание состоится в 15.00 по нью-йоркскому времени (22.00 по мск).

Сегодня Армия обороны Израиля проинформировала, что начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа в ответ на нападение движения ХАМАС. По целям, связанным с боевиками, наносят удары десятки самолетов. В свою очередь ХАМАС объявил о проведении военной операции «Буря Аль-Аксы» против Израиля и сообщил о запуске не менее 5 тыс. ракет и снарядов.