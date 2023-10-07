Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Совбез ООН проведет экстренное заседание о ситуации в Израиле
В воскресенье Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание, посвященное ситуации в Израиле. Об этом сообщает МИД Бразилии, которая председательствует в СБ.
«Правительство Бразилии осуждает серию бомбардировок, иноземных атак на Израиль со стороны сектора Газа, которые привели к смерти 20 граждан Израиля и ранению более 500 человек. (Правительство) выражает соболезнования семьям жертв», — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.
В заключение Бразилия выступила за немедленное возобновление мирных переговоров между участниками конфликта.
Информацию подтвердил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. В своем телеграм-канале он уточнил, что заседание состоится в 15.00 по нью-йоркскому времени (22.00 по мск).
Сегодня Армия обороны Израиля проинформировала, что начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа в ответ на нападение движения ХАМАС. По целям, связанным с боевиками, наносят удары десятки самолетов. В свою очередь ХАМАС объявил о проведении военной операции «Буря Аль-Аксы» против Израиля и сообщил о запуске не менее 5 тыс. ракет и снарядов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»