Совбез ООН принял нейтральную резолюцию по Украине

Совет Безопасности ООН проголосовал за принятие предложенной США резолюции по конфликту на Украине.

Документ поддержали 10 стран, включая РФ, КНР и США. Пять государств, включая Великобританию и Францию, воздержались, передает ТАСС.

Данная резолюция носит нейтральный характер. В ней стороны выразили скорбь по погибшим в ходе конфликта на Украине, а также подчеркнули роль ООН в поддержании мира. Кроме того, в документе содержится призыв к завершению конфликта и установлению долгосрочного мира между Москвой и Киевом.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и США хотят как можно быстрее добиться мира на Украине.