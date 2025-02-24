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Политика 24 февраля 2025 23:46

РФ и США хотят как можно быстрее добиться мира на Украине – Путин

Москва и Вашингтон стремятся достичь мира на Украине как можно скорее, а глава киевского режима Владимир Зеленский мешает этому. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Действующий Президент (США Дональд Трамп – прим. Т.-и.) объявил о том, что он хочет добиться мира. Кстати говоря, мы тоже и как можно быстрее», – отметил российский лидер.

Ранее Путин назвал нулевыми шансы Зеленского на победу на президентских выборах на Украине. К тому же он добавил, что рейтинг экс-главы ВСУ Владимира Залужного вдвое выше.

#Владимир Путин #Дональд Трамп #США #Россия #Украина
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