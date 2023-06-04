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Совбез Армении допустил подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
До конца этого года Армения может заключить с Азербайджаном мирное соглашение, заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. Такой сценарий, по его словам, возможен только при сохранении высокой интенсивности переговоров.
«Между Арменией и Азербайджаном ведутся очень интенсивные переговоры. Если эта интенсивность сохранится и будет сильное содействие международного сообщества, то есть возможность до конца года подписать соглашение о мире», — сказал Григорян (цитата по Газете.ru).
Он подчеркнул, Армения настроена «по возможности быстро» подписать соглашение.
Напомним, в конце мая премьер-министр Армении Никола Пашинян заявил о готовности Еревана признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Речь идет о территории в 86,6 тысячи квадратных километров, которая включает в себя Карабах.
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