Совбез Армении допустил подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года

До конца этого года Армения может заключить с Азербайджаном мирное соглашение, заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. Такой сценарий, по его словам, возможен только при сохранении высокой интенсивности переговоров.

«Между Арменией и Азербайджаном ведутся очень интенсивные переговоры. Если эта интенсивность сохранится и будет сильное содействие международного сообщества, то есть возможность до конца года подписать соглашение о мире», — сказал Григорян (цитата по Газете.ru).

Он подчеркнул, Армения настроена «по возможности быстро» подписать соглашение.

Напомним, в конце мая премьер-министр Армении Никола Пашинян заявил о готовности Еревана признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Речь идет о территории в 86,6 тысячи квадратных километров, которая включает в себя Карабах.