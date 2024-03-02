Шоукейс Yummy Music и автограф-сессия футбольных блогеров ждут гостей Города Игр будущего

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 2 марта, организованный в МВЦ «Казань Экспо» «Город Игр будущего» продолжит свою работу для гостей соответствующего международного мультипспортивного турнира.

Традиционно в 10.30 на главной сцене состоится погружение в «Эру фиджитал», а в 11.30 — сеанс VR-рисования. На 12.00 намечено событие «МегаМозг», а на 13.00 — награждение победителей и участников фиджитал-гольфа.

Telegram-канал «Игр будущего»

В 13.30 пройдет викторина от VK Play «Как хорошо ты знаешь CS2?», а в 13.50 выступит футбольный блогер Юлия Ляндруш, представитель фанатов бразильского клуба Palmeiras из Сан-Паулу. Уже в 14.00 по традиции начнется парад косплееров.

В 16.00 стартует шоукейс независимого лейбла Yummy Music, который с 2012 года выпускает современную татарскую музыку. Завершит события на главной сцене в 17.30 автограф-сессия футбольных блогеров Кефира, Эда и Гуда.

Параллельно в 15.00 на малой сцене будут организованы игры «Аналитики-разработчики» и «Кораблики», нацеленные на демонстрацию методики peer-to-peer, от «Школы 21» Сбера.

Telegram-канал «Игр будущего»

В субботу и воскресенье «Город Игр будущего» продолжает работу для гостей турнира в стандартном хронологическом режиме — с 9 до 20 часов. Вместе с тем, по информации организаторов, в эти дни вход без аккредитации или входного билета может оказаться ограничен.

Добраться до международного выставочного центра «Казань Экспо» можно на электричке или на бесплатных шаттлах от станции метро «Проспект Победы».

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» проходит в Казани до 3 марта. Это спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых играх принимают участие 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран. Они состязаются в 21 инновационной дисциплине.