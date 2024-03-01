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На выходных «Город Игр будущего» продолжит работу по привычному графику
На предстоящих выходных, 2 и 3 марта, организованный в МВЦ «Казань Экспо» «Город Игр будущего» продолжит работу для гостей международного мультиспортивного турнира в стандартном хронологическом режиме — с 9 до 20 часов. Вместе с тем вход без аккредитации и входного билета может быть ограничен, предупреждают организаторы события.
Добраться до международного выставочного центра «Казань Экспо» можно на электричке или на бесплатных шаттлах от станции метро «Проспект Победы».
Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» будет проходить в Казани до 3 марта. Это спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых играх принимают участие 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран. Они состязаются в 21 инновационной дисциплине.
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