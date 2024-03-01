На выходных «Город Игр будущего» продолжит работу по привычному графику

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На предстоящих выходных, 2 и 3 марта, организованный в МВЦ «Казань Экспо» «Город Игр будущего» продолжит работу для гостей международного мультиспортивного турнира в стандартном хронологическом режиме — с 9 до 20 часов. Вместе с тем вход без аккредитации и входного билета может быть ограничен, предупреждают организаторы события.

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Добраться до международного выставочного центра «Казань Экспо» можно на электричке или на бесплатных шаттлах от станции метро «Проспект Победы».

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» будет проходить в Казани до 3 марта. Это спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых играх принимают участие 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран. Они состязаются в 21 инновационной дисциплине.