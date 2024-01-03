«СоТворение», туркод и центр подготовки специалистов: ГК по туризму подвел итоги за год

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Государственный комитет Татарстана по туризму подвел итоги деятельности за 2023 год. В республике реализовывались мероприятия по трем региональным проектам «Развитие туристической инфраструктуры», «Повышение доступности туристических продуктов», «Совершенствование управления в сфере туризма» в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

На мероприятия был предусмотрен лимит финансирования в размере 830,7 млн рублей, из которых 692,1 млн выделено из федерального бюджета, 138,6 млн — из республиканского.

«Всего в рамках нацпроекта поддержано 49 предпринимателей из РТ, представивших проекты по созданию модульных некапитальных средств размещения и благоустройству пляжей. За счет этой меры поддержки в республике создано 229 номеров на 839 мест, 21 пляж для комфортного размещения и отдыха туристов на природе», — рассказали в госкомитете.

В рамках проектирования туристического кода Старо-Татарской слободы в Казани и центра Елабуги были проведены работы по установке элементов туристической навигации, монтажу архитектурной подсветки, фотозоны и арт-объектов, проводилось благоустройство общественных санузлов, установка МАФ и уличных сцен.

В начале сентября 2023 года в Казани состоялся Фестиваль музыки и новых медиа «СоТворение», который за два дня посетили почти 57 тыс. человек.

Кроме того, в прошедшем году на базе Поволжского государственного университета физкультуры, спорта и туризма создан Центр развития кадрового потенциала туристической отрасли. Цель — повышение квалификации руководителей МСП и представителей государственных и муниципальных органов власти, участвующих в создании туристской инфраструктуры. Обучение прошли уже 3 региональные команды — из Татарстана, Самарской области, Башкортостана.

В новом году госкомитет продолжит активно участвовать в реализации мероприятий нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», оказывать грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, готовить предприятия сферы туризма к проведению международных событий 2024 года, развивать проект «Великий Волжский путь», создавать инфраструктуру для проекта «Казань марина» и пр.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента Владимира Путина.