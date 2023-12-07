Яхт-клуб на «Локомотиве» и 11 марин: как Казань сделают центром водного туризма в России

Ильсур Метшин подчеркнул, что водное развитие города – это завтрашний день столицы Татарстана

Фото: kzn.ru

«Реализация водной концепции Казани потребует около 15 лет»

Тема «выхода» современных городов к воде стала центральной для второго дня форума «Казаныш», проходящего в этом году в международном статусе. О своем опыте рассказали представители Катара, Индии, Ирана, Турции. Участники форума рассмотрели социокультурный, рекреационный, пространственный, экономический аспекты развития прибрежных территорий.

Водная концепция Казани была разработана и принята к реализации еще в феврале этого года на сессии Казгордумы с участием Раиса РТ Рустама Минниханова. Детально об амбициозных планах столицы Татарстана стать лидером России по количеству и даже целой сети речных марин рассказала во время форума главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

Реализация водной концепции Казани потребует около 15 лет. За это время предполагается создать 17 крупных объектов речной инфраструктуры по контуру исторического центра Казани. Появятся 11 городских марин (парковок для лодок и яхт), городской яхт-клуб на полуострове «Локомотив» и 6 гостевых стоянок на Казанке. Все это планируется осуществить, привлекая деньги инвесторов.

«Исторически жители Казани, расположенной у Волги – крупнейшего в Европе водохранилища, тесно связаны с рекой. Но в современной столице Татарстана ощущается острая потребность выхода горожан к воде, которая фактически оттеснена промзонами. Водный туризм в Казани развит недостаточно, но при этом каждый год парк маломерных судов в городе увеличивается на 20%», – констатировала Ильсияр Тухватуллина.

Ильсияр Тухватуллина: «В современной столице Татарстана ощущается острая потребность выхода горожан к воде» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Марины от центра города до «Щурячьего»

Согласно водной концепции Казани, марины для судов планируют сделать плавучими – из понтонов. В длину такие причалы будут 8-12 метров, к тому же разборными – можно убрать на зиму, можно при необходимости удлинить или, наоборот, сделать меньше. Каждая такая пристань предварительно рассчитана на 50 мест (судов). Если понадобится, можно будет увеличить число мест швартования до сотни.

У «Ак Барс Арены» и Национальной библиотеки смогут причаливать маломерные суда до 12 метров. У жилого комплекса «Ричмонд» планируется 70 швартовочных мест.

У «Ак Барс Арены» и Национальной библиотеки смогут причаливать маломерные суда до 12 метров Фото: kzn.ru

У трассы М7 обустроят две туристические марины – «Займище» и «Щурячий», на 250 и 150 швартовочных мест соответственно. Также для маломерных судов до 12 метров длины корпуса. Для этого здесь построят причальные стенки, подведут сети и установят понтоны для швартовки.

Появятся марины также у Центра семьи «Казан», на улице Портовой – южнее речного порта, а также у «Ривьеры».

Предусматривается создание нескольких гостевых стоянок с поминутной оплатой швартовки. Места под них отведут у парка «Манзара», «Ривьеры», экстрим-парка «Урам», а также у Кремлевской дамбы и два у Кремлевской набережной.

«Зеленые стоянки» для байдарок, каяков, небольших лодок концепция предполагает у трассы М7, в поселках Щербаково, Большие Дербышки, Борисоглебское и в Савиновском парке.

Будут организованы спуски к воде, смонтированы понтоны, подведены сети и построены павильоны сезонного использования Фото: kzn.ru

В Казани будут развивать парусный и другие водные виды спорта

В черте города появятся и объекты водных видов спорта. Для этого будут организованы спуски к воде, смонтированы понтоны, подведены сети и построены павильоны сезонного использования с тренерскими, залами собраний, раздевалками и эллингами (помещения для крытого хранения лодок).

Центр судомодельного спорта на 30 человек планируют создать на базе подросткового клуба «Лидер» на Подлужной, 49. На берегу Казанки в Советском районе намерены организовать секцию водно-морского спорта и морского многоборья, также на 30 человек.

Непосредственно парусному спорту будут посвящены три локации: на набережной «Заречье» (на 150 занимающихся), у парка «Стамбул» (на 90 человек) и детская парусная школа «Локомотив» (на 100 человек).

Предусматривает концепция и специализированные места для зимнего хранения и техобслуживания судов. Для этого планируют создать в Казани судостроительный кластер. Предположительно станция хранения и ремонта судов, а также производство лодок разных классов могли бы быть организованы в поселке Победилово.

Согласно водной концепции Казани, марины для судов планируют сделать плавучими – из понтонов Фото: kzn.ru

Полуостров «Локомотив» станет парком, который соединят пешеходным мостом с центром города

«Главный яхт-клуб города – ”Локомотив“. Эта марина нам жизненно важна. Это проект европейского уровня. Расчетно он запланирован на 450 швартовочных мест, но мы понимаем, что реально будет примерно 200. С центром города планируем соединить ”Локомотив“ высоким пешеходным мостом», – рассказала Тухватуллина.

Около яхт-клуба «Локомотив» благоустроят 2,3 км набережной и построят общественное здание площадью 2,5 тыс. кв. метров. Потребуется также искусственно нарастить береговую линию, намыв 13 гектаров. На полуостров подведут сети, оборудуют его водопропускными каналами, углубят дно и рекультивируют имеющуюся сейчас почву с нарушенной структурой.

«Парк будет начинаться от Прилуцкого монастыря и идти в сторону дамбы. Еще интересный момент – создание водопропускной системы. Сейчас улица Протопопа Аввакума – это просто грунт, а там нужен мосток, чтобы вода под ним протекала – гавань имела бы проточность. Чтобы ликвидировать эту застойность, нужно восстановить проточность этой системы. Это либо водопропускные трубы, либо такое сооружение-мосток. Потребуется и корректировка береговой полосы, которая сейчас изъедена и разряжена, по ней обустроена самостройная дорога. Корректировка этой полосы предполагает дноуглубительные работы с нулевым земляным балансом: сколько нужно будет забрать земли для дноуглубления, столько же земли появится на берегу. Это все минимизирует затраты», – пояснил «Татар-информу» архитектор, яхтсмен и соавтор водной концепции Казани Павел Тиняев.

Павел Тиняев подчеркнул, что водная концепция Казани не утверждает конкретные проекты и этапы, а только намечает локации и предварительный вектор развития прибрежных зон города Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Преображение «Локомотива» учтет Прилуцкую моленную

Он также подчеркнул, что разработчики концепции учли расположение на полуострове объекта культурного наследия регионального значения – Прилуцкой моленной. Это религиозное сооружение старообрядческой общины Казани.

«Территория вокруг этого объекта превращается в прибрежный парк. По замыслу, существующий сейчас пляж, на котором по сути нельзя купаться, становится парковой зоной. Пляж, который сейчас есть, будет сформирован на новом месте, в более удобных условиях, но тоже недалеко. На полуострове очень плотно сплетены разные функции – и религиозная, и рекреационная… Надеемся, впоследствии, когда этот объект начнет развиваться более серьезно, там появится крупный общественный объект круглогодичного использования. Сейчас ведь эта территория зимой замирает – может быть, остаются снегоходчики только. Например, такой форум, как ”Казаныш“, мог бы пройти в этом объекте на ”Локомотиве“. Но и этот общественный объект будет не поблизости от объекта культурного наследия, а скорее ближе к Волге», – рассказал Тиняев.

Он также подчеркнул, что водная концепция Казани гибкая. Это означает, что она не утверждает конкретные проекты и этапы, а только намечает локации и предварительный вектор развития прибрежных зон города.

«В нашей стране идет глобальная перестройка туристических потоков, большая ставка сейчас на внутренний туризм, в том числе и водный. Чтобы мы могли принимать путешествующих по воде гостей, существующая бухта ”Локомотив“ не очень подходит. Принять достойно большие лодки, которые приходят в Казань, здесь просто нельзя. Нужно наш водный фасад формировать на новом современном уровне в лучших мировых практиках», – подытожил Тиняев.

Если концепция будет в полном объеме реализована, в Казани появится 1450 современных швартовочных мест, 12,2 км благоустроенной береговой линии, 14 локаций водной инфраструктуры Фото: kzn.ru

В Казани будет создано 1,5 тыс. швартовочных мест

Если концепция будет в полном объеме реализована, обратила внимание главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, в столице Татарстана появится 1450 современных швартовочных мест, 12,2 км благоустроенной береговой линии, 14 локаций водной инфраструктуры. Город станет поволжским центром водного туризма.

«Надеюсь, годика через три-четыре мы все с вами будем уметь или как минимум знать, как помочь капитану управлять судном», – обрисовала перспективное будущее жителей Казани Ильсияр Тухватуллина.

Мэр Казани Ильсур Метшин, в свою очередь, подчеркнул, что водное развитие города – это завтрашний день столицы Татарстана.

«Мы слишком долго запрягали. Но теперь мы будем в решениях последовательны. Все наши шаги, желания – изменить Казань, водную инфраструктуру, набережные. Мы будем жесткими в своих решениях ради наших жителей, чтобы это служило на века вперед. Сейчас на Казанке творится бардак: сотни несанкционированных выходов к воде… Любая дорога начинается с первого шага. Я уверен, мы осилим этот путь. И тогда это будет совершенно другой комфорт жизни», – сказал Метшин.