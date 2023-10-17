«Сотрудники закрепляются персонально за каждым ветераном»: эксперт о поддержке бойцов СВО

Задача государственного фонда «Защитники Отечества» помочь ветеранам СВО и их семьям вернуться к мирной жизни. Об этом заявила руководитель филиала фонда Гузель Удачина во время первого телемарафона «Все Свои» в поддержку службы по контракту.

«Поэтому координаторы и сотрудники фонда призваны обеспечить эту работу. Они закрепляются персонально за каждым ветераном, либо семьей. Но это после того как ребята возвращаются с зоны СВО, а большинство обращений от действующих военнослужащих. И мы активно помогаем в решении их проблем», – заявила Удачина.

Она добавила, что большое количество вопросов возникает по мерам поддержки участников СВО и их семей. Удачина отметила, что в ближайшее время в Татарстане планируется принять законопроект, по которому определенные категории граждан из участников СВО смогут получить земельный участок.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длится целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент России Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.