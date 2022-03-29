Сотрудники российских IT-компаний моложе 27 лет смогут получить отсрочку от армии

Дипломированные специалисты российских IT-компаний в возрасте до 27 лет, работающие не менее года, получат отсрочку от армии, сообщает Правительство РФ в своем Telegram.

Отмечается, что эксперты в сфере высоких технологий со стажем менее 12 месяцев также могут получить отсрочку, если они окончили вуз за год до назначения на должность.

Компании должны направить список специалистов в Минцифры до 1 мая 2022 года. В дальнейшем он будет направлен в Минобороны, а затем передан военкоматам.

В перечне указаны более 60 различных специальностей и направлений: математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника, электроника, наноэлектроника, робототехника, авиастроение, кораблестроение и другие.

Ранее на портале «Госуслуги» появилась форма предварительной заявки на получение грантов для IT-компаний.

Новые правила предоставления субсидий таким организациям будут утверждены в ближайшее время. В том числе будет рассмотрено дополнительное финансирование и увеличение лимитов гранта, увеличение сроков выполнения проектов и зарплат сотрудников сферы.