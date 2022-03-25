IT-компании смогут заполнить предварительную заявку на господдержку на госуслугах

На портале «Госуслуги» появилась форма предварительной заявки на получение грантов для IT-компаний. Об этом со ссылкой на замглавы Минцифры Максима Паршина сообщает ТАСС.

«Сегодня мы запустили на портале госуслуг форму предварительной заявки на грантовую поддержку», — объявил замминистра во время питчинга проектов, претендующих на грантовую поддержку Российского фонда развития информационных технологий.

В форму вносится описание смысла, идеи проекта и данные о необходимом финансировании. По данным Паршина, за предыдущие два года поддержкой смогли воспользоваться 378 проектов и компаний. Общая сумма грантов составила 12,5 млрд рублей.

Новые правила предоставления субсидий IT-компаниям будут утверждены в ближайшее время, они уже внесены в Кабмин. В том числе будет рассмотрено дополнительное финансирование и увеличение лимитов гранта, увеличение сроков выполнения проектов и зарплат сотрудников сферы.

«Мы увеличиваем лимиты гранта: по РФРИТ — до 500 млн рублей, по „Сколково“ — до 300 млн», — заметил заместитель министра.

По его данным, свыше 1,3 тыс. руководителей из IT-отрасли уже заполнили обратную форму связи на госуслугах, касающуюся мер поддержки.

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал о фейке с законопроектом, который якобы ограничивает выезд IT-специалистов за рубеж.