Сотрудники МЧС в Казани присоединились к акции памяти в честь погибшего Евгения Зиничева

Казань присоединилась к акции памяти главы МЧС России Евгения Зиничева, которая прошла по всей России.

Фото: © Алина Файзрахманова

Сегодня в 17.30 во всех пожарно-спасательных частях и подразделениях министерства выстроилась специальная техника, на которой сотрудники МЧС ровно на 15 секунд включили проблесковые маячки и сирены.

Фото: © Алина Файзрахманова

«Сегодня наш коллектив присоединяется к Всероссийской акции памяти Министра МЧС России генерала армии Героя России Евгения Николаевича Зиничева. Мы склоняем головы в память о нашем главном спасателе, совершившем героический поступок. Он останется вечно в наших сердцах», - отметил замначальника 48-й специализированной пожарно-спасательной части 7 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ Рият Ахметзянов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что руководитель МЧС погиб в Красноярском крае 8 сентября при исполнении служебного долга. Глава государства присвоил ему звание Героя России посмертно за героизм, мужество и отвагу.