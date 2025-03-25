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Происшествия 25 марта 2025 16:20

Сотрудники МЧС просят откликнуться мужчину, спасшего детей, провалившихся под лед Казанки

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Сотрудники Главного управления МЧС России по Татарстану просят откликнуться мужчину, спасшего сегодня днем в Казани двух мальчиков, провалившихся под лед.

Связаться можно по номеру (843) 292 71 63

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня в соцсетях появилась информация, что ребята катались на велосипедах по тонкому льду Казанки и провалились.

После того, как, проходящая мимо, женщина сообщила о приходящем в МЧМ, а мужчина помог им выбраться, их передали медикам — 12-летнего и 13-летнего мальчиков отогревали в карете скорой помощи.

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