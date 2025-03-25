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Происшествия 25 марта 2025 15:04

Появились подробности инцидента с мальчиками, которые провались под лед Казанки

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Стали известны подробности инцидента с мальчиками, которые сегодня провалились под лед Казанки, катаясь на велосипедах.

«Два молодых человека катались по кромке льда, позднее лед провалился. Один из них ушел под лед по шею, другой — по пояс», — рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ.

После того, как, проходящая мимо, женщина помогла им выбраться, их передали медикам — 12-летнего и 13-летнего мальчиков отогревали в карете скорой помощи.

«Татар-информ» рассказывал, что в соцсетях появилась информация о ребятах, которые катались на велосипедах по тонкому льду и провалились.

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