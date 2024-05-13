Сотрудники «КАМАЗа» возобновили работу после корпоративного отпуска

Сотрудники «КАМАЗа» возобновили работу с 13 мая. Об этом сообщили в компании.

Напомним, ранее на «КАМАЗе» сообщали, что их сотрудники уйдут в корпоративный отпуск со 2 по 8 мая, а с учетом майских праздников нерабочие дни на предприятии продлятся с 28 апреля по 12 мая (14 дней).

При этом выше озвученный период был первой частью отпуска. Вторая часть запланирована на период с 8 по 21 июля (14 календарных дней). Оставшиеся 7 дней отпуска сотрудникам предоставят в течение года по графику.