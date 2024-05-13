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Сотрудники «КАМАЗа» возобновили работу после корпоративного отпуска
Сотрудники «КАМАЗа» возобновили работу с 13 мая. Об этом сообщили в компании.
Напомним, ранее на «КАМАЗе» сообщали, что их сотрудники уйдут в корпоративный отпуск со 2 по 8 мая, а с учетом майских праздников нерабочие дни на предприятии продлятся с 28 апреля по 12 мая (14 дней).
При этом выше озвученный период был первой частью отпуска. Вторая часть запланирована на период с 8 по 21 июля (14 календарных дней). Оставшиеся 7 дней отпуска сотрудникам предоставят в течение года по графику.
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