news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 13 мая 2024 10:12

Сотрудники «КАМАЗа» возобновили работу после корпоративного отпуска

Скопировать ссылку

Сотрудники «КАМАЗа» возобновили работу с 13 мая. Об этом сообщили в компании.

Напомним, ранее на «КАМАЗе» сообщали, что их сотрудники уйдут в корпоративный отпуск со 2 по 8 мая, а с учетом майских праздников нерабочие дни на предприятии продлятся с 28 апреля по 12 мая (14 дней).

При этом выше озвученный период был первой частью отпуска. Вторая часть запланирована на период с 8 по 21 июля (14 календарных дней). Оставшиеся 7 дней отпуска сотрудникам предоставят в течение года по графику.

#камаз #корпоративный отпуск
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2