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КАМАЗ сообщил о датах корпоративного отпуска работников
КАМАЗ запланировал корпоративный отпуск работников на период между майскими праздниками, со 2 по 8 число.
Как сообщили в компании, в 2024-м корпоративный отпуск у сотрудников предприятия продлится 21 календарный день. Причем его разделят на два периода: со 2 по 8 мая (первая часть, 7 календарных дней), а потом с 8 по 21 июля (вторая часть, 14 календарных дней). Оставшуюся неделю положенного отпуска работники возьмут «в соответствии с утверждённым графиком отпусков», уточнили на предприятии.
Таким образом, часть работников КАМАЗа будут отдохать до 12 мая включительно.
В штатном режиме в вышеназванные дни продолжит работать часть персонала, которая реализует продукцию, составляет различную отчётность, а также сотрудники, которые начисляют зарплаты, принимают и увольняют работников в компании, обрабатывают срочные документы и ремонтируют оборудование. Эти работники уйдут в отпуска в течение года по утверждённому графику.
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