Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам спасли лебедя-шипуна на Кабане

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам спасли лебедя, оставшегося зимовать на озере Кабан в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Лебедь вел себя спокойно, словно ожидал человеческой помощи. «Редкая и красивая птица была обессилена, не могла нормально питаться», — пояснили в комитете.

«Сейчас лебедя поместили на лечебную станцию по спасению, передержке и возвращению в естественную среду обитания редких видов животных. Его здоровью ничего не угрожает», — заверили в ведомстве.

Госкомитет РТ по биоресурсам напоминает, что по вопросам, связанным с лебедями, неравнодушные татарстанцы могут обращаться по телефону: 8 (843)-211-70-78.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что госкомитет прокомментировал обращение о замерзающем на Кабане лебеде. Тогда сотрудники ведомства предполагали, что птица скоро улетит.