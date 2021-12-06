Госкомитет по биоресурсам РТ прокомментировал обращение о замерзающем на Кабане лебеде

Сегодня подписчики Telegram-канала «Татмедиа» сообщили, что на озере Кабан в Казани лебедь-шипун примерз ко льду. Ситуацию прояснили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

«Лебедь лежит в естественной для данного периода позе. Для данного вида птиц характерно складывать крылья на спине пышным домиком, он спокойно сидит на льду. Сегодня-завтра птица улетит», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На фотографии, которую прислали очевидцы происшествия, запечатлен сидящий на льду озера белый лебедь.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в последние дни участились обращения татарстанцев, связанные с лебедями, всё еще обитающими на водоемах республики. В Госкомитете РТ по биоресурсам рассказали, что нужно делать в таких случаях.