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Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам разложили в лесу корм для косуль и зайцев
Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам помогают диким животным пережить зиму. В этом период зверям жизненно необходим свободный доступ к прикорму, разложенному на солонцах и кормушках, но высокие сугробы вследствие обильных снегопадов ограничивают их перемещение в лесах.
«Для часто посещающих кормушки зайцев и косуль на территории общедоступных охотничьих угодий Нижнекамского района разложили 500 кг сена, 200 кг зерна и 150 кг семечек. Данные биотехнические мероприятия позволяют сохранить и увеличить популяцию фауны республики», – рассказали в госкомитете.
Ранее сотрудники ведомства провели аэрацию большого и малого Чуйковых озер в рамках республиканской экологической акции «Рыбе — быть!» («Балык булсын!»).
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