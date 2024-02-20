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На Чуйковых озерах прошла экоакция «Рыбе — быть!»
Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам провели аэрацию большого и малого Чуйковых озер в рамках республиканской экологической акции «Рыбе — быть!» («Балык булсын!»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Насыщение воды кислородом необходимо для поддержания экосистемы водоема. Такие меры позволяют решить проблему недостатка кислорода в воде», – отметили в комитете.
Аэрация осуществляется с помощью установки – она под давлением подает воздух под лед. Акция будет проводиться на различных водоемах республики до конца ледостава. К ней могут присоединиться и сами жители Татарстана.
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