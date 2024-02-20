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Общество 20 февраля 2024 23:19

На Чуйковых озерах прошла экоакция «Рыбе — быть!»

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На Чуйковых озерах прошла экоакция «Рыбе — быть!»
Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам провели аэрацию большого и малого Чуйковых озер в рамках республиканской экологической акции «Рыбе — быть!» («Балык булсын!»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Насыщение воды кислородом необходимо для поддержания экосистемы водоема. Такие меры позволяют решить проблему недостатка кислорода в воде», – отметили в комитете.

Аэрация осуществляется с помощью установки – она под давлением подает воздух под лед. Акция будет проводиться на различных водоемах республики до конца ледостава. К ней могут присоединиться и сами жители Татарстана.

#Экология #рыбе быть
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