На Чуйковых озерах прошла экоакция «Рыбе — быть!»

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам провели аэрацию большого и малого Чуйковых озер в рамках республиканской экологической акции «Рыбе — быть!» («Балык булсын!»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Насыщение воды кислородом необходимо для поддержания экосистемы водоема. Такие меры позволяют решить проблему недостатка кислорода в воде», – отметили в комитете.

Аэрация осуществляется с помощью установки – она под давлением подает воздух под лед. Акция будет проводиться на различных водоемах республики до конца ледостава. К ней могут присоединиться и сами жители Татарстана.