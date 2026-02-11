Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам помогают диким животным пережить снежную зиму

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам организуют подкормочные площадки, пробивают дороги в глубоком снегу и регулярно проверяют состояние мест подкормки, чтобы дикие животные могли пережить зиму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело в том, что зимой растения, ягоды, плоды и корни скрываются под снегом, а для поддержания сил в холода животным нужно хорошо питаться. К тому же при употреблении снега вместо воды организм теряет полезные вещества.

Специалисты госкомитета оставляют на площадках для животных комбикорм (веники лиственных деревьев, кукурузу, овёс, ячмень, зерновые отходы и другие культуры), а в солонцы выкладывают соль – важнейший источник минералов, особенно необходимый зверям зимой.

Копытные животные, которые чаще всего приходят на подкормочные места, могут найти там и влажный корм – в частности, его особо ценят косули.

Все кормушки оборудованы навесами, защищающими корм от снега и осадков. Со временем большие брикеты соли под воздействием губ обитателей леса превращаются в маленькие пирамидки с гладкой верхушкой.

В госкомитете заявили, что систематическая поддержка существенно повышает шансы животных на благополучную зимовку. Сохранение биоразнообразия природы России – главная цель национального проекта «Экологическое благополучие», добавили в ведомстве.