В Челнах ребенок-велосипедист попал под колеса минивэна и скончался в больнице

В Набережных Челнах насмерть сбили ребенка на велосипеде, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Отмечается, что водитель автомобиля Fiat совершил наезд на ребенка-велосипедиста, который пересекал дорогу по пешеходному переходу не спешившись.

В результате ребенок с травмами был доставлен в больницу, где позже скончался.