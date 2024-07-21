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В Челнах ребенок-велосипедист попал под колеса минивэна и скончался в больнице
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В Набережных Челнах насмерть сбили ребенка на велосипеде, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
Отмечается, что водитель автомобиля Fiat совершил наезд на ребенка-велосипедиста, который пересекал дорогу по пешеходному переходу не спешившись.
В результате ребенок с травмами был доставлен в больницу, где позже скончался.
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