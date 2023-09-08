Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Крыму

В Крыму задержали жителя Севастополя, который по заданию военной разведки Украины готовил теракт на железной дороге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Как указано в сообщении, за подготовку диверсии арестован агент военной разведки Украины из Севастополя, у него изъяли самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что сотрудники УФСБ по Белгородской области задержали жителя Альметьевска, пытавшегося выехать на Украину и воевать против ВС РФ.

29-летний татарстанец пытался выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне запрещенной в России террористической организации Легион «Свобода России»*.

*Признана экстремистской организацией и запрещена в России.