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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Крыму
В Крыму задержали жителя Севастополя, который по заданию военной разведки Украины готовил теракт на железной дороге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.
Как указано в сообщении, за подготовку диверсии арестован агент военной разведки Украины из Севастополя, у него изъяли самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства.
Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что сотрудники УФСБ по Белгородской области задержали жителя Альметьевска, пытавшегося выехать на Украину и воевать против ВС РФ.
29-летний татарстанец пытался выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне запрещенной в России террористической организации Легион «Свобода России»*.
*Признана экстремистской организацией и запрещена в России.
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