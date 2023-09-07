Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Белгородской области задержали татарстанца, пытавшегося перейти в ВСУ
Сотрудники УФСБ по Белгородской области задержали жителя Альметьевска, пытавшегося выехать на Украину и воевать против ВС РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как выяснилось, 29-летний мужчина пытался выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне запрещенной в России террористической организации Легион «Свобода России»*. Его задержали сотрудники правоохранительных органов на территории Белгородского района Белгородской области.
В настоящее время возбуждены уголовные дела за «Приготовление к государственной измене» и «Приготовление к участию в деятельности террористической организации».
*Признана экстремистской организацией и запрещена в России.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа