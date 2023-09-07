В Белгородской области задержали татарстанца, пытавшегося перейти в ВСУ

Сотрудники УФСБ по Белгородской области задержали жителя Альметьевска, пытавшегося выехать на Украину и воевать против ВС РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как выяснилось, 29-летний мужчина пытался выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне запрещенной в России террористической организации Легион «Свобода России»*. Его задержали сотрудники правоохранительных органов на территории Белгородского района Белгородской области.

В настоящее время возбуждены уголовные дела за «Приготовление к государственной измене» и «Приготовление к участию в деятельности террористической организации».

*Признана экстремистской организацией и запрещена в России.