Сотрудники Администрации Раиса РТ, аппаратов ГС и Кабмина приняли участие в акции «Сад памяти»

Сотрудники Администрации Раиса Татарстана, аппаратов Государственного Совета РТ и Кабинета министров РТ присоединились к международной акции «Сад памяти», приуроченной к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня они высадили деревья на территории лыжно-биатлонного комплекса в казанском поселке Мирный, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В рамках акции, которая проходит в республике с 25 апреля по 2 мая, планируется высадить более 1 млн саженцев, которые станут символами исторической памяти.

В 2026 году международная акция «Сад памяти» проходит уже в седьмой раз, она направлена на достижение целей национального проекта «Экологическое благополучие». В России и за ее пределами организаторы акции планируют посадить 27 млн деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной. Также будут создаваться памятные аллеи в честь павших участников специальной военной операции.

Организуют мероприятие АНО «Сад Памяти», Фонд памяти полководцев Победы и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке Минприроды РФ и Рослесхоза. Узнать о площадках проведения акции можно на ее официальном сайте: сад-памяти.рф.

В 2025 году в республике высадили 1,5 млн саженцев в память о жителях и уроженцах ТАССР, не вернувшихся с фронта. Участниками акции тогда стали свыше 30 тыс. человек.