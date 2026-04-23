Акция «Сад памяти» пройдет в Татарстане с 25 апреля по 2 мая

Татарстан присоединится к международной акции «Сад памяти», приуроченной к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, с 25 апреля по 2 мая. В этом году акция проходит на фоне Года воинской и трудовой доблести в Татарстане и Года единства народов России.

В республике планируют высадить более 1 млн саженцев – каждый из них станет символом памяти о погибших в годы войны.

Министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров отметил, что акция рассматривается не только как экологическая инициатива, но и как способ сохранить историческую память о подвиге участников войны. По его словам, каждый посаженный саженец символизирует благодарность и напоминание о цене Победы. Он добавил, что основная массовая высадка деревьев запланирована на 25 апреля, и пригласил жителей присоединиться к акции.

Под Казанью мероприятия пройдут на трех площадках: возле остановки «Научный городок» в Высокогорском районе (55.933216, 49.267599), а также рядом с деревнями Пиголи (55.568453, 49.171614) и Матюшино Лаишевского района (55.628020, 49.039114). Начало акций назначено на 10:00. Организаторы обеспечат участников всем необходимым – лопаты и саженцы будут выдавать на месте.

Информацию о других площадках можно найти на официальном сайте акции.

В 2026 году «Сад памяти» проводится уже в седьмой раз в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». В России и за ее пределами планируют высадить 27 млн деревьев – по числу погибших в годы Великой Отечественной войны. В этом году отдельное внимание уделят созданию памятных аллей в честь погибших при выполнении задач специальной военной операции.

Организаторами акции выступают АНО «Сад памяти», Фонд памяти полководцев Победы и движение «Волонтеры Победы» при поддержке Минприроды России и Рослесхоза.

В 2025 году в Татарстане в рамках акции высадили 1,5 млн саженцев в память о 378 тыс. жителях республики, не вернувшихся с фронта. Участниками тогда стали более 30 тыс. человек.