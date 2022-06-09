Сотрудникам Volkswagen в Нижнем Новгороде предложат работу на других заводах региона

Сотрудникам, увольняющимся с предприятия Volkswagen в Нижнем Новгороде, дадут возможность получить работу на других предприятиях региона. Об этом рассказали в Правительстве Нижегородской области, сообщает РИА Новости.

Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что немецкий концерн предложил своим нижегородским сотрудникам в течение июня уволиться по собственному желанию и получить за это до шести окладов.

«По информации предприятия, на сегодняшний день завод не может продолжать выпуск продукции, поэтому около 200 работникам было направлено предложение о добровольном увольнении по соглашению сторон с выплатой шести средних окладов», — подтвердил эту информацию заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.