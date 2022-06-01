Агрофирма «Нармонка» во время посадки картофеля использует новую комбинацию AVR

На полях Агрофирмы «Нармонка» (АО «Татагролизинг») на посадке картофеля теперь работает новая комбинация AVR.

Благодаря соединению двух агрегатов — фрезы GH Forse и картофельной сажалки Ceres 450 — комбинация в один проход выполняет две операции, что дает существенную экономию средств и времени посева. В приобретении данной комбинации помогла компания ООО «АГРО КОНТОРА» , которая готова предложить всю линейку оборудования ведущих мировых производителей от посева до уборки, закладки и хранения овощных, ягодных, садовых, салатно-шпинатных и пряных культур.