Сотрудникам «Татар-информа» вручили награды и почетные звания

Награждение главного редактора татарской редакции «Татар-информа» Рамиса Латыпова

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На коллегии «Татмедиа» прошла церемония награждения сотрудников «Татар-информа». Награды им вручил руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров.

Так, главный редактор татарской редакции «Татар-информа» Рамис Латыпов удостоен звания «Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан, а фотокорреспондент агентства Рамиль Гали отмечен благодарностью Раиса РТ.

Также, напомним, Сафаров поблагодарил журналиста «Татар-информа» Светлану Белову, фотографа Михаила Захарова и журналиста «Татмедиа» Равиля Мукменова, которые в 2023 году работали в зоне проведения специальной военной операции.