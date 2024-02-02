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Сотрудникам «Татар-информа» вручили награды и почетные звания
На коллегии «Татмедиа» прошла церемония награждения сотрудников «Татар-информа». Награды им вручил руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров.
Так, главный редактор татарской редакции «Татар-информа» Рамис Латыпов удостоен звания «Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан, а фотокорреспондент агентства Рамиль Гали отмечен благодарностью Раиса РТ.
Также, напомним, Сафаров поблагодарил журналиста «Татар-информа» Светлану Белову, фотографа Михаила Захарова и журналиста «Татмедиа» Равиля Мукменова, которые в 2023 году работали в зоне проведения специальной военной операции.
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