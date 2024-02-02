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СВО 2 февраля 2024 16:08

Сафаров поблагодарил сотрудников «Татар-информа», освещавших события в зоне СВО

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Руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров поблагодарил журналиста «Татар-информа» Светлану Белову и фотокорреспондента агентства Михаила Захарова за освещение событий в зоне специальной военной операции в 2023 году. Также благодарности удостоен журналист «Татмедиа» Равиль Мукменов.

«Вы видите, как эти темы в сердцах ваших читателей находят отклик и позволяют формировать у них целостное, уважительное отношение к своей Родине <...> Позвольте поблагодарить за вашу работу и, самое главное, за вашу смелость и отвагу, мужество», — сообщил он на коллегии агентства «Татмедиа».

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