Сотрудник заповедника «Большая Кокшага» предупредил о последствиях обмеления Яльчика

О возможных последствиях обмеления озера Яльчик в Марий Эл, на котором любят отдыхать жители Татарстана, «Татар-информу» рассказал старший научный сотрудник заповедника «Большая Кокшага» Геннадий Богданов.

«Обнаженные участки дна могут зарасти рогозом, южным тростником, кустарниковыми ивами и травами. Потом при подъеме воды, а он будет через несколько лет, всё это будет гнить под водой. Тогда локальной экологической катастрофы не избежать», – считает он.

По словам собеседника «Татар-информа», в Волжском и Моркинском районах Марий Эл многие озера сильно обмелели. Особенно это заметно на неглубоких озерах, где вода за последние два-три года ушла от берегов на 10–15 метров.

«Раньше на Яльчике гнездились чомги, было много уток. Теперь места их обитания и убежища с травостоем оказались на берегу, поэтому в будущем мест их обитания станет меньше», – отметил Богданов.

