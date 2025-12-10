Сотрудник нацпарка «Марий Чодра» назвал причины обмеления Яльчика

Озеро Яльчик в Марий Эл, на берегах которого любят отдыхать жители Казани, осенью обнажило часть дна. Вода ушла сразу на несколько метров. Природную жемчужину исследовали специалисты национального парка «Марий Чодра» и Министерства природных ресурсов Марий Эл.

«Идет процесс обмеления водных экосистем. Обмеление происходит не только на Большом и Малом Яльчике, но и на озерах Глухое, Мушан-Ер, Конан-Ер, Кичиер. Такие процессы имеют цикличность. Однако в этом году на Яльчике произошло очень сильное обмеление. В некоторых местах образовались перешейки, человек может пройти с одного берега на другой», – сообщил «Татар-информу» начальник отдела экологического просвещения и науки национального парка «Марий Чодра» Владилен Тойшев.

Он назвал возможные причины случившегося. Во-первых, из-за глобального потепления климата в последние годы вода летом в озере прогревается больше обычного, что приводит к разным негативным последствиям.

«Температура воды повышается на два-три градуса, что вызывает бурное цветение. Происходит повсеместное обмеление водных и речных систем. Также продолжаются провально-карстовые процессы. Откуда мы знаем, что сейчас на дне Яльчика происходит, где-то в его глубинах? Там, может, какой-то новый карстовый провал образовался, и вода ушла туда. К сожалению, Яльчик частично постигла судьба Морского Глаза», – сказал Тойшев.

Ученый пояснил, что все озера в национальном парке провально-карстового типа питают подземные воды. Из-за обильного разрастания и цветения водорослей летом на озерах «перекрываются их естественные источники возобновления – родники».

Кроме того, озеро подвержено высокой антропогенной нагрузке. Подробнее об обмелении Яльчика читайте в материале «Татар-информа».