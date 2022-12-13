Пожарные вышли в рейд по магазинам пиротехники в Казани

Фото: mchs.tatarstan.ru

Сегодня в Казани инспекторы Государственного пожарного надзора провели профилактический рейд в магазине, специализирующимся на продаже пиротехники.

«Мы пришли с профилактическим рейдом, чтобы проверить магазин на правильность реализации продукции и соблюдение правил пожарной безопасности. На подобных объектах должна быть пожарная сигнализация, огнетушители, а фейерверки и петарды должны лежать на специальных не горящих полках», – рассказал старший инспектор отделения надзорной деятельности по Приволжскому району Казани Линар Гибадуллин.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Обязательным условием для продажи салютов является наличие у продавцов инструкции к ним. Кроме того, до оплаты покупатель не может подержать долгожданный фейерверк в руках – осмотреть упаковку с салютом можно будет только визуально.

«Продавец должен грамотно консультировать по любой пиротехнике, из чего она сделана, как правильно использовать и так далее», – добавил он.

По словам инспектора, после вступления в силу противопожарного режима 19 декабря рейды будут проводиться чаще и жестче. Вся несертифицированная продукция будет изыматься, а продавцам придется заплатить существенные штрафы. Если в прошлом году на должностное лицо штрафы были от 6 тысяч рублей, то в этом году они начинаются от 20 тысяч рублей.