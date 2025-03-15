Сотрудник Казанского зооботсада рассказал об отношении ирбисов к людям

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ирбисы очень хорошо относятся к людям и редко нападают на них, только если сам снежный барс попал в капкан, а к нему будет приближаться человек. Об этом на конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий» рассказал заместитель директора по зооветчасти Казанского зооботанического сада Александр Малев.

«Увидеть снежного барса в дикой природе практически невозможно. Это очень скрытное животное, которое старается избегать людей. Мне неизвестно ни об одном случае нападения ирбиса на человека, хотя с другими крупными кошками несчастные случаи известны. Главное – найти взаимопонимание со зверем. Не барс представляет угрозу для человека, а человек для барса», – заявил Малев.

Подтверждая свои слова, он рассказал историю о привезенном в Казанский зоопарк барсе из Кракова.

«На второй день его (снежного барса – прим. Т-и) пребывания в Татарстане пришли журналисты и захотели снять его. Я знал, что на человека они не нападают, но у каждого животного есть дистанция безопасности, и если подойдешь ближе, оно будет думать, что ты претендуешь на его территорию. Этого ирбиса я знал всего два дня. Мы зашли в вольер, и оператор начал его снимать», – начал рассказ специалист.

Оператор начал подходить к барсу всё ближе, и хищник пошел ему навстречу. «Барсу тоже стало интересно, что происходит. Он подошел к камере, понюхал ее, а потом начал тереться о ноги оператора. Это говорит о том, что ирбисы не нападают на людей», – с улыбкой заключил Александр Малев.