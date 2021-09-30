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Ру Тат
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30 сентября 2021  12:06

Сотрудничество России и Казахстана в области экологии может быть расширено, считает Путин

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Сотрудничество России и Казахстана может быть расширено в экологической сфере. Такое мнение глава российского государства Владимир Путин высказал на пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества двух стран, сообщает ТАСС. Заседание проходит в режиме видеоконференции. 

Путин отметил, что вопросам экологии как в России, так и в Казахстане уделяется большое внимание. Страны уже имеют серьезный опыт сотрудничества в области защиты окружающей среды, подчеркнул российский лидер. 

«Нам нужно договориться о взаимном сотрудничестве в интересах двух стран, рационально использовать наши возможности», — сказал Путин. Президент также добавил, что Россия и Казахстан имеют широкие перспективы для совместной работы в сфере экологии и зеленого роста. 

Ранее на форуме Президент РФ сообщил, что товарооборот между Россией и Казахстаном по итогам текущего года может достичь рекордных 20 млрд долларов.

#экология #казахстан #владимир путин
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