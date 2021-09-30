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30 сентября 2021  11:31

Путин: Товарооборот России и Казахстана составит рекордные 20 млрд долларов

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Товарооборот между Россией и Казахстаном по итогам текущего года может достичь рекордных показателей — до 20 млрд долларов. Такое мнение сегодня на XVII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран высказал Президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Путин отметил, что взаимодействие двух стран «носит по-настоящему интенсивный, многоплановый и обоюдовыгодный характер». В первую очередь, это относится сфер торговли и инвестиций. 

Президент привел данные, согласно которым товарооборот России и Казахстана за 7 месяцев 2021 года составил 14 млрд долларов, увеличившись на 34%. «Ожидается, что по итогам года взаимная торговля достигнет рекордных показателей в 20 млрд», — цитирует издание главу государства.

XVII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит сегодня. В пленарном заседании форума, которое проходит в режиме видеоконференции, принимают участие Владимир Путин и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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