Сотников: Мы изучили новый участок, которого не было в предыдущих Чемпионатах России

Проведение финальной гонки Чемпионата России по ралли-рейдам в двух регионах разнообразило соревнование. Об этом «Татар-информу» заявил пилот экипажа №301 команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников. Напомним, в последней гонке организаторы задействовали 2 региона: старт в Ульяновске, финиш в Саранске.

«Такое редко случается в Чемпионатах России, поэтому это только украсило гонку, так как добавило в нее разнообразие. Мы приехали в другой регион, мы изучили новый участок, которого не было в предыдущих чемпионатах России», - рассказывает Сотников.

По словам гонщика, всем участникам очень понравилось, что организаторы расширили географию и увеличили продолжительность гонок, ведь переезд из одного города в другой – это некий марафон, который добавляет некоторых сложностей всей команде.

«Любое изменение, расширение географии соревнования всегда приятно. Мы рады, что организаторы нашли возможность и расширили свою географию», - добавил Сотников.

Напомним, что сегодня на спортивном полигоне в Набережных Челнах Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с командой «КАМАЗ-Мастер», успешно завершившей очередной спортивный сезон. О том, почему, по мнению Раиса, «КАМАЗ-Мастер» - это мировой уровень, и какое направление в команде считают не менее важным, чем победы на ралли, - в материале «Татар-информа».