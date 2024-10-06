Минниханов - «КАМАЗ-мастеру»: «Ваши дальнейшие планы и подходы поистине революционны»

Поводом для встречи, на которой Раиса РТ сопровождали генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин, депутат Госдумы РФ Альфия Когогина, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Эдуард Николаев и другие, стало завершение очередного успешного сезона «КАМАЗ-мастера».

Последняя гонка чемпионата России — баха «Холмы России» — финишировала неделю назад в Саранске. По итогам четырехдневного соревнования «КАМАЗ-Мастер» стал его абсолютным лидером, заняв первые четыре строчки турнирной таблицы. А ранее челнинские спортсмены соревновались в гонках «Золото Кагана» и «Пески Арчеды» в Астраханской и Волгоградской областях, а также участвовали в главном старте сезона - ралли-марафоне «Шелковый путь-2024. Россия – Монголия».

Увенчал же более чем уверенное выступление взрослой команды юный гонщик Данила Сотников, выигравший накануне Гранд-финал Академии СМП 4Т в Сочи. Данила подтвердил таким образом высокий уровень челнинской школы картинга.

Во время встречи Раис Татарстана лично протестировал модернизированные спортивные грузовики «КАМАЗ» семейства К5, произведенные на санкционно устойчивой компонентной базе. Он назвал эти машины очень достойными, а подходы к работе специалистов, в частности решения по импортозамещению, — революционными.

Рустам Минниханов: «Не только наши гонщики хорошо работают, но и вся инженерно-техническая служба»

«У нас есть хорошая традиция - мы встречаемся с командой „КАМАЗ-мастер“, имеем возможность оценить изменения в спортивных автомобилях, - напомнил Рустам Минниханов. - Хочу поздравить наших спортсменов. Это был успешный год. На доступных нам соревнованиях команда показывает высокие результаты, хорошую перспективу. Конечно же, хочу поделиться своими ощущениями от машин. Последние решения по К5 очень достойные, проведена колоссальная работа. Не только наши гонщики хорошо работают, но и вся инженерно-техническая служба. Вы находите решения по импортозамещению - это очень важно. Ваши дальнейшие планы и подходы, которые будут реализованы в ближайшее время, поистине революционные. Это мировой уровень. Желаю „КАМАЗ-мастер“ успешной работы. Вы - наша команда, мы вами гордимся и возлагаем на вас большие надежды. Республика всегда с вами!» - подчеркнул Раис РТ.

Сергей Когогин: «„Дакар“ очень сильно потерял от отсутствия наших гонщиков»

Гендиректор КАМАЗа отметил, что команда «КАМАЗ-мастер» успешно выполнила все поставленные перед командой задачи.

«Мы стремимся к тому, чтобы по-прежнему оставаться лидирующими в мире. „Дакар“, я вижу по результатам гонки, очень сильно потерял от отсутствия наших гонщиков. Наше присутствие меняло гонку, увеличивало конкуренцию. Важно, что команда у нас в боевом строю, ведется активная работа над улучшением результатов. Я уверен, что у нас лучший коллектив и лучшие автомобили», - добавил Сергей Когогин.

По просьбе «Татар-информа» итоги сезона команды «КАМАЗ-Мастер» прокомментировал ее руководитель Эдуард Николаев:

«Руководство КАМАЗа ставило перед нами задачу лидировать на всех пяти гонках сезона, включая международный ралли-марафон «Шелковый путь». Это получилось, поэтому, безусловно, мы довольны результатами сезона в грузовом зачете.

Но параллельно «грузовому» сезону шел, скажем так, и малый спортивный сезон — имею в виду наше активно живущее детское направление. На нашем попечении около 120 детей, занимающихся на картодроме «Техногород» и баггийном полигоне «Вираж» в Набережных Челнах. Важно при этом, что у них очень активная соревновательная деятельность — и на этих двух площадках в Челнах, которые каждые выходные принимают российские соревнования, и на гонках в других регионах России. То есть они не варятся в собственном соку, а соревнуются с другими ребятами со всей страны, расширяя тем самым свой кругозор и спортивное мастерство.

Эдуард Николаев (на снимке слева): «Стараемся через занятия техническими видами спорта прививать ребятам любовь к инженерным профессиям»

Для «КАМАЗ-мастера» это важная задача - воспитывать молодое поколение. Я, например, представитель не самого первого поколения команды «КАМАЗ-мастер», мы тоже когда-то пришли на смену нашим старшим товарищам, которые нас всему научили. Точно так же теперь уже мы думаем о будущем, о том, чтобы нынешние малыши когда-то сели за руль спортивных КАМАЗов. Даже если они не станут спортсменами, они останутся работать в Набережных Челнах, освоят технические профессии. Мы стараемся через занятия техническими видами спорта прививать ребятам любовь к инженерным профессиям. Это очень важно для нашего города, для нашего КАМАЗа, который нуждается в том, чтобы наши дети становились специалистами и оставались трудиться на пользу родному Татарстану».

Фотографии с сайта Раиса РТ