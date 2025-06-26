Состязания по случаю Дня молодежи прошли в Нижнекамске

В нижнекамском экстрим-парке «Айда» состоялись спортивные соревнования, посвященные Дню молодежи. Об этом сообщают организаторы события.

Участники состязались в таких дисциплинах, как самокаты (возрастные группы 12–16 лет и 16+), скейтбординг (от 12 лет) и велоспорт (категория 12–18 лет). Помимо спорта, гостей праздника ждала яркая концертная программа с живой музыкой и диджеем.

Выступающих оценивало компетентное жюри. В его состав вошли многократный победитель республиканских соревнований по BMX street Илья Шпалов, спортсмен сборной России по велоспорту ВМХ Джамиль Ахметзянов, чемпион РТ по трюковому самокату Камиль Бабаев, основатель бренда Corner Артем Кузнецов.

Среди скейтбордистов победил Кирилл Халилов, среди велосипедистов – Булат Садыков, а среди самокатчиков победителями стали Данис Хайрутлинов и Данияр Сафиуллин.

Перед собравшимися выступили MAVRIN, Soldaev, Диана Глунцова, Ильдан, группы «Мальчики-колокольчики» и «Галилео».

За диджейским пультом стояли преподаватель студии современной электронной музыки DJ Sever и выпускница ШКИ DJ LinaEvil.

Мероприятия по случаю Дня молодежи проводятся в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Также они являются частью программы «Лето в Татарстане», инициированной Раисом РТ Рустамом Миннихановым.